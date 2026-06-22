Schwache Performance in London: FTSE 100 am Montagmittag im Minus

Der FTSE 100 verliert im LSE-Handel um 12:09 Uhr 0,01 Prozent auf 10 362,29 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,062 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent stärker bei 10 363,58 Punkten, nach 10 363,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 380,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 346,63 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 466,26 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 918,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, einen Wert von 8 774,65 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,13 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit 3i (+ 2,20 Prozent auf 22,51 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,00 Prozent auf 4,64 GBP), Standard Life (+ 1,67 Prozent auf 8,20 GBP), Metlen Energy Metals (+ 1,54 Prozent auf 42,26 EUR) und Auto Trader Group (+ 1,21 Prozent auf 4,84 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Babcock International (-6,65 Prozent auf 9,76 GBP), Burberry (-3,26 Prozent auf 10,98 GBP), JD Sports Fashion (-1,95 Prozent auf 0,84 GBP), Diageo (-1,86 Prozent auf 15,02 GBP) und BAE Systems (-1,60 Prozent auf 18,17 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 552 444 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 283,607 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at