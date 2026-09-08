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FTSE 100-Entwicklung 08.09.2026 17:58:46

Schwache Performance in London: FTSE 100 beendet den Handel mit Verlusten

Schwache Performance in London: FTSE 100 beendet den Handel mit Verlusten

Heute agierten die Anleger in London vorsichtiger.

Am Dienstag ging der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 10 811,66 Punkten aus dem Handel. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,550 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 822,26 Punkten, nach 10 822,13 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 850,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 778,06 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 10 901,09 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, einen Stand von 10 373,20 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 9 221,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,65 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 989,45 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Antofagasta (+ 4,69 Prozent auf 40,81 GBP), Glencore (+ 4,17 Prozent auf 6,29 GBP), Weir Group (+ 3,82 Prozent auf 28,28 GBP), Halma (+ 2,80 Prozent auf 37,50 GBP) und Anglo American (+ 2,77 Prozent auf 43,06 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Computacenter (-7,77 Prozent auf 51,65 GBP), Smith Nephew (-3,57 Prozent auf 10,26 GBP), JD Sports Fashion (-2,55 Prozent auf 0,81 GBP), ConvaTec (-2,38 Prozent auf 2,21 GBP) und GSK (-2,23 Prozent auf 17,97 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 65 787 061 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 631,640 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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