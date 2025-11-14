Schwache Performance in London: FTSE 100 beginnt die Freitagssitzung im Minus

Der FTSE 100 bewegt sich am fünften Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der FTSE 100 verliert im LSE-Handel um 09:12 Uhr 1,05 Prozent auf 9 704,99 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,823 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 807,72 Punkten in den Freitagshandel, nach 9 807,68 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 9 702,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 807,72 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 0,232 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 452,77 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.08.2025, den Wert von 9 177,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 071,19 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 17,49 Prozent nach oben. Bei 9 930,09 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Burberry (+ 2,00 Prozent auf 12,53 GBP), BP (+ 0,47 Prozent auf 4,62 GBP), Diageo (+ 0,39 Prozent auf 18,25 GBP), 3i (+ 0,32 Prozent auf 33,71 GBP) und AstraZeneca (+ 0,07 Prozent auf 135,04 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Land Securities Group (-4,79 Prozent auf 6,16 GBP), Barratt Developments (-3,57 Prozent auf 3,72 GBP), Lloyds Banking Group (-3,53 Prozent auf 0,91 GBP), StJamess Place (-3,53 Prozent auf 12,94 GBP) und NatWest Group (-3,47 Prozent auf 6,02 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 14 660 300 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 236,877 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die WPP 2012-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Mit 9,05 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at