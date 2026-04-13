Schwache Performance in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Um 09:11 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,54 Prozent auf 10 543,31 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,014 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 10 601,45 Punkte an der Kurstafel, nach 10 600,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 528,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 607,69 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.03.2026, bei 10 261,15 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 13.01.2026, bei 10 137,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 7 964,18 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,95 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit BP (+ 1,46 Prozent auf 5,83 GBP), Imperial Brands (+ 1,41 Prozent auf 31,28 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,34 Prozent auf 34,67 GBP), Admiral Group (+ 0,95 Prozent auf 32,88 GBP) und Centrica (+ 0,80 Prozent auf 2,13 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil easyJet (-4,19 Prozent auf 3,70 GBP), RS Group (-2,81 Prozent auf 5,72 GBP), Associated British Foods (-2,48 Prozent auf 18,72 GBP), International Consolidated Airlines (-2,47 Prozent auf 3,79 GBP) und Ocado Group (-2,35 Prozent auf 1,83 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 4 131 014 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 271,080 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,56 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at