Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach

Am Dienstag sinkt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,30 Prozent auf 10 406,31 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,081 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,004 Prozent fester bei 10 438,24 Punkten, nach 10 437,85 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 332,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 443,37 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 466,26 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 894,15 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, bei 8 758,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,57 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Bunzl (+ 2,69 Prozent auf 25,30 GBP), Babcock International (+ 2,44 Prozent auf 10,08 GBP), Marks Spencer (+ 2,28 Prozent auf 3,67 GBP), RELX (+ 2,06 Prozent auf 23,76 GBP) und Sage (+ 1,96 Prozent auf 8,18 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Antofagasta (-6,65 Prozent auf 36,93 GBP), Anglo American (-5,12 Prozent auf 37,05 GBP), Fresnillo (-5,05 Prozent auf 28,56 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-4,52 Prozent auf 13,77 GBP) und Glencore (-3,98 Prozent auf 5,37 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 24 882 620 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,987 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at