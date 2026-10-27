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FTSE 100-Marktbericht 27.10.2026 17:58:45

Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt letztendlich nach

Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt letztendlich nach

Der FTSE 100 verlor zum Handelsende an Wert.

Zum Handelsschluss gab der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,75 Prozent auf 10 686,54 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 3,236 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 10 767,81 Punkte an der Kurstafel, nach 10 767,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 767,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 649,65 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 695,25 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.07.2026, den Stand von 10 781,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 653,82 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 7,39 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 4,32 Prozent auf 33,11 GBP), Barratt Developments (+ 2,80 Prozent auf 3,38 GBP), Endeavour Mining (+ 2,73 Prozent auf 39,83 GBP), Rio Tinto (+ 2,51 Prozent auf 64,00 GBP) und Anglo American (+ 2,43 Prozent auf 38,38 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil HSBC (-5,42 Prozent auf 12,91 GBP), Reckitt Benckiser Group (-4,85 Prozent auf 52,18 GBP), Pearson (-3,43 Prozent auf 13,25 GBP), BP (-2,87 Prozent auf 6,13 GBP) und Associated British Foods (-1,98 Prozent auf 19,27 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 84 851 679 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 279,323 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Associated British Foods plc 23,20 -0,85% Associated British Foods plc
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Barratt Developments PLC 4,06 4,10% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 7,32 -2,66% BP plc (British Petrol)
Endeavour Mining PLC 48,29 3,72% Endeavour Mining PLC
HSBC Holdings plc 15,38 -4,80% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,22 0,00% Lloyds Banking Group
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Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs 62,00 -5,63% Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
Rio Tinto plc 77,07 3,09% Rio Tinto plc

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