Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt mittags nach

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,56 Prozent tiefer bei 10 353,43 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,960 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 412,32 Punkten, nach 10 412,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10 293,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 412,32 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,666 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 472,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, lag der FTSE 100 bei 9 703,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der FTSE 100 8 495,99 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,04 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Pershing Square (+ 2,10 Prozent auf 43,21 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 2,01 Prozent auf 12,21 GBP), Ocado Group (+ 1,58 Prozent auf 2,06 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,22 Prozent auf 133,15 USD) und Pearson (+ 1,07 Prozent auf 9,87 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Smiths (-6,43 Prozent auf 24,33 GBP), Legal General (-5,80 Prozent auf 2,44 GBP), Airtel Africa (-3,57 Prozent auf 3,35 GBP), Intermediate Capital Group (-2,50 Prozent auf 15,58 GBP) und Rolls-Royce (-2,29 Prozent auf 12,81 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Legal General-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 45 075 005 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 262,817 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at