Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt zum Handelsstart nach

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,27 Prozent schwächer bei 10 803,56 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,248 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10 833,58 Punkten, nach 10 833,15 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 802,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 837,02 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,895 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 498,29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 325,35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 165,23 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,57 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Spirax-Sarco Engineering (+ 1,67 Prozent auf 73,35 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,63 Prozent auf 14,49 GBP), Aviva (+ 1,19 Prozent auf 7,12 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,16 Prozent auf 161,60 USD) und Burberry (+ 1,07 Prozent auf 11,33 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Antofagasta (-4,22 Prozent auf 38,59 GBP), Rio Tinto (-4,03 Prozent auf 72,22 GBP), Fresnillo (-3,81 Prozent auf 29,01 GBP), Anglo American (-2,56 Prozent auf 39,54 GBP) und Endeavour Mining (-2,54 Prozent auf 41,79 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 3 726 287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 306,556 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at