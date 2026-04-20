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FTSE 100-Entwicklung 20.04.2026 15:58:57

Schwache Performance in London: FTSE 100 legt den Rückwärtsgang ein

Schwache Performance in London: FTSE 100 legt den Rückwärtsgang ein

Der FTSE 100 erleidet aktuell Verluste.

Der FTSE 100 sinkt im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,44 Prozent auf 10 620,54 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,037 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,008 Prozent stärker bei 10 668,44 Punkten, nach 10 667,63 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 683,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 583,17 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 20.03.2026, bei 9 918,33 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 20.01.2026, einen Stand von 10 126,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, einen Stand von 8 275,66 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,73 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Centrica (+ 3,14 Prozent auf 2,04 GBP), BP (+ 2,68 Prozent auf 5,56 GBP), SSE (+ 2,07 Prozent auf 25,21 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,03 Prozent auf 32,61 GBP) und Tesco (+ 1,84 Prozent auf 4,94 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Metlen Energy Metals (-5,23 Prozent auf 34,40 EUR), Antofagasta (-4,33 Prozent auf 37,88 GBP), Barratt Developments (-3,04 Prozent auf 2,71 GBP), Entain (-2,94 Prozent auf 6,14 GBP) und Rolls-Royce (-2,82 Prozent auf 12,74 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 41 440 793 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 269,117 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,17 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Antofagasta plc 43,50 -4,08% Antofagasta plc
Barratt Developments PLC 3,10 -2,52% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 6,39 1,62% BP plc (British Petrol)
Bunzl plc 27,30 0,89% Bunzl plc
Centrica plc 2,32 3,57% Centrica plc
Entain PLC Registered Shs 7,06 -2,24% Entain PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 15,49 -0,86% HSBC Holdings plc
Legal & General plc 3,14 -0,51% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,19 -1,25%