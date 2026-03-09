JD Sports Fashion Aktie
WKN DE: A3C480 / ISIN: GB00BM8Q5M07
|Kursentwicklung
|
09.03.2026 17:58:49
Schwache Performance in London: FTSE 100 letztendlich mit Abgaben
Am Montag fiel der FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,34 Prozent auf 10 249,52 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,969 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 10 284,96 Punkte an der Kurstafel, nach 10 284,75 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 284,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 081,98 Zählern.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 09.02.2026, den Stand von 10 386,23 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 09.12.2025, mit 9 642,01 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 679,88 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,00 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 951,14 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Metlen Energy Metals (+ 3,14 Prozent auf 35,46 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,36 Prozent auf 32,07 GBP), BP (+ 2,22 Prozent auf 5,10 GBP), BAE Systems (+ 2,03 Prozent auf 22,59 GBP) und Admiral Group (+ 1,23 Prozent auf 31,20 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Intertek (-4,71 Prozent auf 38,44 GBP), Segro (-4,35 Prozent auf 7,25 GBP), JD Sports Fashion (-3,79 Prozent auf 0,74 GBP), Barratt Developments (-3,66 Prozent auf 3,03 GBP) und Land Securities Group (-3,45 Prozent auf 5,88 GBP).
Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 159 909 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 259,544 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus
2026 verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,73 Prozent bei der Legal General-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
09.03.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt (finanzen.at)
|
09.03.26
|ROUNDUP: Teilerfolg für Klage gegen Astrazeneca nach Corona-Impfung (dpa-AFX)
|
09.03.26
|Corona-Impfung: Oberlandesgericht Koblenz muss Klage gegen Astrazeneca neu verhandeln (Spiegel Online)
|
09.03.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
09.03.26
|FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09.03.26
|Bundesgerichtshof entscheidet zu Impfschaden-Klage (dpa-AFX)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|06.03.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|18.02.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|18.02.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|18.02.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|34,60
|0,00%
|Admiral Group PLC
|36,62
|2,69%
|AstraZeneca PLC
|167,25
|0,09%
|BAE Systems plc
|26,19
|2,26%
|Barratt Developments PLC
|3,58
|-0,86%
|BP plc (British Petrol)
|5,76
|-0,33%
|Intertek plc
|45,74
|-2,22%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,87
|-2,81%
|Land Securities Group
|6,90
|-3,50%
|Legal & General plc
|3,01
|0,33%
|Lloyds Banking Group
|1,12
|0,90%
|Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
|35,36
|3,63%
|Schroders PLC Registered Shs
|6,77
|0,15%
|Segro PLC (REIT)
|8,60
|-2,27%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|36,17
|-0,82%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 249,52
|-0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.