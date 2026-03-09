JD Sports Fashion Aktie

WKN DE: A3C480 / ISIN: GB00BM8Q5M07

Kursentwicklung 09.03.2026 17:58:49

Schwache Performance in London: FTSE 100 letztendlich mit Abgaben

Schwache Performance in London: FTSE 100 letztendlich mit Abgaben

Der FTSE 100 verzeichnete letztendlich Verluste.

Am Montag fiel der FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,34 Prozent auf 10 249,52 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,969 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 10 284,96 Punkte an der Kurstafel, nach 10 284,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 284,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 081,98 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 09.02.2026, den Stand von 10 386,23 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 09.12.2025, mit 9 642,01 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 679,88 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,00 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 951,14 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Metlen Energy Metals (+ 3,14 Prozent auf 35,46 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,36 Prozent auf 32,07 GBP), BP (+ 2,22 Prozent auf 5,10 GBP), BAE Systems (+ 2,03 Prozent auf 22,59 GBP) und Admiral Group (+ 1,23 Prozent auf 31,20 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Intertek (-4,71 Prozent auf 38,44 GBP), Segro (-4,35 Prozent auf 7,25 GBP), JD Sports Fashion (-3,79 Prozent auf 0,74 GBP), Barratt Developments (-3,66 Prozent auf 3,03 GBP) und Land Securities Group (-3,45 Prozent auf 5,88 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 159 909 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 259,544 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,73 Prozent bei der Legal General-Aktie an.

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

06.03.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
02.03.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.02.26 AstraZeneca Buy UBS AG
18.02.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

3i plc 34,60 0,00% 3i plc
Admiral Group PLC 36,62 2,69% Admiral Group PLC
AstraZeneca PLC 167,25 0,09% AstraZeneca PLC
BAE Systems plc 26,19 2,26% BAE Systems plc
Barratt Developments PLC 3,58 -0,86% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 5,76 -0,33% BP plc (British Petrol)
Intertek plc 45,74 -2,22% Intertek plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,87 -2,81% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Land Securities Group 6,90 -3,50% Land Securities Group
Legal & General plc 3,01 0,33% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,12 0,90% Lloyds Banking Group
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 35,36 3,63% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Schroders PLC Registered Shs 6,77 0,15% Schroders PLC Registered Shs
Segro PLC (REIT) 8,60 -2,27% Segro PLC (REIT)
Shell (ex Royal Dutch Shell) 36,17 -0,82% Shell (ex Royal Dutch Shell)

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 249,52 -0,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
