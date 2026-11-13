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Kursverlauf 13.11.2026 09:28:56

Schwache Performance in London: FTSE 100 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

Schwache Performance in London: FTSE 100 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

FTSE 100-Handel heute.

Am Freitag notiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,08 Prozent leichter bei 10 854,17 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,292 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10 863,28 Punkten, nach 10 863,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 836,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 867,64 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1,69 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 10 650,33 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 772,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 807,68 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,07 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Aviva (+ 2,33 Prozent auf 7,57 GBP), BP (+ 1,25 Prozent auf 5,74 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,06 Prozent auf 37,04 GBP), Associated British Foods (+ 0,90 Prozent auf 20,24 GBP) und Auto Trader Group (+ 0,67 Prozent auf 5,70 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil 3i (-3,73 Prozent auf 26,09 GBP), Vodafone Group (-1,78 Prozent auf 1,16 GBP), Antofagasta (-1,68 Prozent auf 31,63 GBP), Rolls-Royce (-1,46 Prozent auf 13,50 GBP) und Anglo American (-1,41 Prozent auf 37,74 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 447 586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 277,771 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Antofagasta plc 37,83 -1,66% Antofagasta plc
Associated British Foods plc 24,40 0,83% Associated British Foods plc
Auto Trader Group PLC 6,90 2,22% Auto Trader Group PLC
Aviva PLC Registered Shs 9,18 4,72% Aviva PLC Registered Shs
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 163,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BP plc (British Petrol) 6,89 1,28% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 16,18 1,07% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,18 0,21% Lloyds Banking Group
Rolls-Royce Plc 16,12 -1,03% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,81 1,23% Shell (ex Royal Dutch Shell)
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