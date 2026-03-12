Schwache Performance in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

So bewegt sich der FTSE 100 am vierten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr gibt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,56 Prozent auf 10 295,29 Punkte nach. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,017 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10 353,81 Punkte an der Kurstafel, nach 10 353,77 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 10 355,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 287,76 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,100 Prozent zu. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.02.2026, bei 10 402,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 649,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 540,97 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 3,46 Prozent zu Buche. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell BAE Systems (+ 2,74 Prozent auf 22,89 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,64 Prozent auf 81,82 GBP), Rentokil Initial (+ 1,54 Prozent auf 4,75 GBP), Centrica (+ 0,99 Prozent auf 2,03 GBP) und Fresnillo (+ 0,93 Prozent auf 36,88 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen HSBC (-3,98 Prozent auf 12,22 GBP), Schroders (-2,56 Prozent auf 5,72 GBP), easyJet (-1,99 Prozent auf 3,90 GBP), Diageo (-1,91 Prozent auf 14,63 GBP) und Entain (-1,72 Prozent auf 5,73 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 031 839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 260,340 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,59 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at