Schwache Performance in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich leichter

Am Donnerstag verlor der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0,57 Prozent auf 10 608,92 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,229 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 669,90 Punkte an der Kurstafel, nach 10 670,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 10 688,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 594,34 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 2,05 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 862,50 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 10 254,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9 225,39 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,61 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Imperial Brands (+ 1,84 Prozent auf 24,88 GBP), BAT (+ 1,54 Prozent auf 40,92 GBP), Vodafone Group (+ 1,46 Prozent auf 1,29 GBP), BP (+ 1,44 Prozent auf 5,65 GBP) und Compass Group (+ 1,41 Prozent auf 30,96 USD). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Associated British Foods (-7,92 Prozent auf 18,60 GBP), Antofagasta (-5,68 Prozent auf 37,71 GBP), Anglo American (-4,86 Prozent auf 39,72 GBP), Glencore (-4,11 Prozent auf 6,00 GBP) und M&G (-3,71 Prozent auf 3,32 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 77 786 859 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 314,777 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at