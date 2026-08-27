Schwache Performance in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der FTSE 100 bewegt sich am Donnerstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,36 Prozent tiefer bei 10 839,13 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,252 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 878,16 Punkten in den Handel, nach 10 878,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 825,51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 878,47 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,211 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 781,75 Punkten auf. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 10 505,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, lag der FTSE 100 bei 9 255,50 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,92 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Computacenter (+ 4,41 Prozent auf 54,45 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 0,89 Prozent auf 14,80 GBP), Sage (+ 0,75 Prozent auf 10,71 GBP), Bank of Georgia Group (+ 0,67 Prozent auf 134,40 GBP) und Halma (+ 0,66 Prozent auf 36,40 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Glencore (-2,32 Prozent auf 5,85 GBP), LondonMetric Property (-2,05 Prozent auf 1,91 GBP), Croda International (-1,56 Prozent auf 34,11 GBP), Auto Trader Group (-1,48 Prozent auf 5,31 GBP) und Haleon (-1,34 Prozent auf 3,68 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 309 146 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 303,678 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at