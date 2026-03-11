Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt am Nachmittag

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,55 Prozent schwächer bei 10 354,92 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,960 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 412,32 Punkte an der Kurstafel, nach 10 412,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 412,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 293,80 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,680 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 472,11 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 11.12.2025, einen Stand von 9 703,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 495,99 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 4,06 Prozent zu Buche. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 951,14 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell BP (+ 1,85 Prozent auf 5,09 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,75 Prozent auf 12,18 GBP), 3i (+ 1,43 Prozent auf 29,72 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,40 Prozent auf 32,25 GBP) und Frasers Group (+ 1,34 Prozent auf 6,81 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Legal General (-6,15 Prozent auf 2,43 GBP), Smiths (-5,31 Prozent auf 24,62 GBP), Fresnillo (-3,22 Prozent auf 36,70 GBP), Intermediate Capital Group (-2,82 Prozent auf 15,53 GBP) und Airtel Africa (-2,31 Prozent auf 3,39 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Legal General-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 69 983 148 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 262,817 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,57 erwartet. Die Legal General-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

