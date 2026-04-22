Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt nachmittags

Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,07 Prozent auf 10 490,55 Punkte nach unten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,024 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 10 497,92 Zählern und damit 0,002 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 498,09 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 478,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 523,17 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 9 918,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10 150,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 328,60 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,42 Prozent aufwärts. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Bunzl (+ 2,59 Prozent auf 24,20 GBP), BP (+ 2,09 Prozent auf 5,75 GBP), StJamess Place (+ 2,04 Prozent auf 13,02 GBP), SSE (+ 1,99 Prozent auf 26,35 GBP) und National Grid (+ 1,82 Prozent auf 12,77 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Melrose Industries (-4,51 Prozent auf 5,08 GBP), JD Sports Fashion (-4,50 Prozent auf 0,73 GBP), Diageo (-3,35 Prozent auf 14,77 GBP), International Consolidated Airlines (-3,29 Prozent auf 3,79 GBP) und Auto Trader Group (-2,23 Prozent auf 5,01 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27 700 182 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 266,807 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Die 3i-Aktie präsentiert mit 5,29 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent bei der Legal General-Aktie an.

Redaktion finanzen.at