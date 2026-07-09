Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt schlussendlich

Wenig Veränderung war am Donnerstagabend in London zu beobachten.

Schlussendlich beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 10 472,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,200 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,011 Prozent auf 10 487,89 Punkte an der Kurstafel, nach 10 489,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 539,47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 397,48 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 1,94 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 227,33 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Stand von 10 603,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 867,02 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,24 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Computacenter (+ 7,21 Prozent auf 44,34 GBP), Anglo American (+ 5,83 Prozent auf 35,78 GBP), Antofagasta (+ 5,36 Prozent auf 37,16 GBP), Glencore (+ 4,23 Prozent auf 5,11 GBP) und Endeavour Mining (+ 4,13 Prozent auf 37,09 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen AstraZeneca (-6,22 Prozent auf 133,54 GBP), BAE Systems (-4,47 Prozent auf 18,39 GBP), BAT (-2,47 Prozent auf 44,97 GBP), Babcock International (-2,47 Prozent auf 10,26 GBP) und BP (-1,93 Prozent auf 4,82 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 77 565 899 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 292,992 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at