Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt zum Handelsstart

Das macht der FTSE 100 am Freitagmorgen.

Am Freitag steht der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 1,57 Prozent im Minus bei 10 612,87 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,296 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,014 Prozent stärker bei 10 784,16 Punkten in den Handel, nach 10 782,66 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 612,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 784,16 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 1,09 Prozent nach. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 541,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der FTSE 100 bei 10 867,89 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 06.11.2025, mit 9 735,78 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,65 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Coca-Cola HBC (+ 2,12 Prozent auf 41,38 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 1,25 Prozent auf 117,29 USD), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 0,27 Prozent auf 14,38 GBP), International Consolidated Airlines (+ 0,21 Prozent auf 4,28 GBP) und DCC (-0,08 Prozent auf 64,55 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Antofagasta (-3,26 Prozent auf 30,23 GBP), Glencore (-2,75 Prozent auf 4,83 GBP), AstraZeneca (-2,58 Prozent auf 136,80 GBP), Haleon (-2,55 Prozent auf 3,32 GBP) und Imperial Brands (-2,55 Prozent auf 29,84 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 3 721 024 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 270,754 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at