Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächer

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,05 Prozent tiefer bei 10 145,00 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,808 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 10 150,05 Punkten, nach 10 150,05 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 135,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 184,14 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,882 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 889,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 578,57 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 565,20 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 1,95 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 257,75 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Beazley (+ 2,87 Prozent auf 11,48 GBP), BP (+ 2,38 Prozent auf 4,47 GBP), Fresnillo (+ 2,20 Prozent auf 41,74 GBP), BAE Systems (+ 1,91 Prozent auf 20,23 GBP) und Glencore (+ 1,86 Prozent auf 4,99 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen B&M European Value Retail SA Reg (-5,15 Prozent auf 1,65 GBP), Admiral Group (-4,62 Prozent auf 26,82 GBP), Aviva (-4,48 Prozent auf 6,24 GBP), Ocado Group (-3,61 Prozent auf 2,45 GBP) und International Consolidated Airlines (-3,37 Prozent auf 4,16 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 23 584 130 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 243,047 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die 3i-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 8,60 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

