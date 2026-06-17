Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächer

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 10 475,33 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,985 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent fester bei 10 494,40 Punkten, nach 10 494,21 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 468,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 504,77 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,038 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 195,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 403,60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 834,03 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 5,27 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Barclays (+ 3,16 Prozent auf 5,02 GBP), Standard Chartered (+ 2,10 Prozent auf 20,39 GBP), Barratt Developments (+ 2,00 Prozent auf 2,60 GBP), Weir Group (+ 1,72 Prozent auf 24,78 GBP) und Pershing Square (+ 1,69 Prozent auf 39,74 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen StJamess Place (-2,96 Prozent auf 11,30 GBP), Marks Spencer (-2,82 Prozent auf 3,62 GBP), BAT (-2,66 Prozent auf 44,66 GBP), Entain (-2,35 Prozent auf 5,81 GBP) und Vodafone Group (-2,33 Prozent auf 1,09 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 37 910 535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 274,898 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die 3i-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 7,89 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at