Schwache Performance in London: FTSE 100 startet mit Verlusten

Am Dienstag fällt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,30 Prozent auf 10 342,28 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,970 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,004 Prozent tiefer bei 10 372,77 Punkten, nach 10 373,20 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 10 372,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 325,92 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 233,07 Punkte. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 10 249,52 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 09.06.2025, einen Stand von 8 832,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,93 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit WPP 2012 (+ 4,60 Prozent auf 2,74 GBP), Bunzl (+ 2,89 Prozent auf 25,66 GBP), Admiral Group (+ 1,93 Prozent auf 33,72 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,77 Prozent auf 68,90 GBP) und Phoenix Group (+ 1,70 Prozent auf 7,77 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil GSK (-3,01 Prozent auf 18,56 GBP), Sage (-2,04 Prozent auf 8,45 GBP), RELX (-1,81 Prozent auf 25,55 GBP), AstraZeneca (-1,62 Prozent auf 135,72 GBP) und Glencore (-1,24 Prozent auf 5,88 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 1 575 126 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 270,673 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die 3i-Aktie weist mit 4,47 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,23 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at