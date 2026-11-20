Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,49 Prozent tiefer bei 10 401,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,188 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 452,77 Punkte an der Kurstafel, nach 10 452,68 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 452,77 Punkte, das Tagestief hingegen 10 355,75 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 4,60 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 733,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der FTSE 100 10 748,16 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 527,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,53 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Reckitt Benckiser Group (+ 2,08 Prozent auf 56,88 GBP), Unilever (+ 1,68 Prozent auf 48,65 GBP), Haleon (+ 1,67 Prozent auf 3,48 GBP), Admiral Group (+ 1,45 Prozent auf 39,28 GBP) und Airtel Africa (+ 1,40 Prozent auf 2,76 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Ithaca Energy (-5,39 Prozent auf 2,32 GBP), Halma (-4,12 Prozent auf 33,50 GBP), Metlen Energy Metals (-4,11 Prozent auf 42,96 EUR), Bank of Georgia Group (-3,79 Prozent auf 124,40 GBP) und Computacenter (-3,68 Prozent auf 45,60 GBP) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 38 630 497 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 264,133 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at