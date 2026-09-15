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Index im Fokus 15.09.2026 17:58:51

Schwache Performance in London: FTSE 100 verbucht letztendlich Verluste

Schwache Performance in London: FTSE 100 verbucht letztendlich Verluste

Der FTSE 100 zeigte sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Der FTSE 100 verlor im LSE-Handel schlussendlich 0,37 Prozent auf 10 658,13 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,188 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 10 697,76 Punkte an der Kurstafel, nach 10 697,57 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 586,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 697,76 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 10 750,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 430,62 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Stand von 9 277,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,10 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit BAE Systems (+ 3,40 Prozent auf 20,06 GBP), Babcock International (+ 3,39 Prozent auf 9,94 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,97 Prozent auf 36,53 GBP), Kingfisher (+ 1,95 Prozent auf 2,94 GBP) und BP (+ 1,59 Prozent auf 5,80 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil London Stock Exchange (LSE) (-3,23 Prozent auf 82,00 GBP), IG Group (-2,68 Prozent auf 13,09 GBP), RELX (-2,57 Prozent auf 25,36 GBP), Glencore (-2,54 Prozent auf 5,76 GBP) und Antofagasta (-2,37 Prozent auf 35,01 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 199 468 517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 311,200 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Antofagasta plc 41,22 -1,65% Antofagasta plc
Babcock International 11,67 3,46% Babcock International
BAE Systems plc 23,38 2,72% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 160,00 2,56% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BP plc (British Petrol) 6,76 2,50% BP plc (British Petrol)
Glencore plc 6,68 -3,05% Glencore plc
HSBC Holdings plc 17,60 -1,81% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 15,45 -1,90% IG Group Holdings PLC
Kingfisher plc 3,44 1,78% Kingfisher plc
Lloyds Banking Group 1,27 -0,74% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 97,24 -3,05% London Stock Exchange (LSE)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,60 -2,95% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Shell (ex Royal Dutch Shell) 42,74 1,75% Shell (ex Royal Dutch Shell)

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FTSE 100 10 658,13 -0,37%

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