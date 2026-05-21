Schwache Performance in London: FTSE 100 zeigt sich schwächer

Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,30 Prozent leichter bei 10 401,31 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,955 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 10 432,54 Punkte an der Kurstafel, nach 10 432,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 440,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 353,47 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 2,03 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 498,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, stand der FTSE 100 bei 10 686,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, wies der FTSE 100 8 786,46 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,52 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Intermediate Capital Group (+ 2,07 Prozent auf 18,71 GBP), SSE (+ 1,58 Prozent auf 23,74 GBP), Glencore (+ 1,54 Prozent auf 5,75 GBP), National Grid (+ 1,39 Prozent auf 12,73 GBP) und 3i (+ 1,33 Prozent auf 22,08 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Auto Trader Group (-8,22 Prozent auf 4,56 GBP), ConvaTec (-7,24 Prozent auf 1,99 GBP), RS Group (-5,00 Prozent auf 6,56 GBP), BT Group (-4,87 Prozent auf 2,20 GBP) und Whitbread (-3,79 Prozent auf 23,34 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 39 237 310 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 263,605 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,32 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at