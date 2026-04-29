Schwache Performance in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start leichter

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,33 Prozent auf 10 299,17 Punkte zurück. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,951 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 332,90 Punkte an der Kurstafel, nach 10 332,79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10 338,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 297,55 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,765 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 9 967,35 Punkte. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, bei 10 171,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, stand der FTSE 100 bei 8 463,46 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,50 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell DCC (+ 4,93 Prozent auf 56,45 GBP), WPP 2012 (+ 2,55 Prozent auf 2,65 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,53 Prozent auf 81,39 GBP), Pershing Square (+ 1,26 Prozent auf 42,08 GBP) und Entain (+ 1,21 Prozent auf 5,67 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen StJamess Place (-4,47 Prozent auf 11,97 GBP), GSK (-1,65 Prozent auf 19,95 GBP), Next (-1,46 Prozent auf 131,45 GBP), BAE Systems (-1,46 Prozent auf 20,17 GBP) und Frasers Group (-1,16 Prozent auf 6,50 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 041 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 261,687 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,82 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at