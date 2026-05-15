Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

Am Freitag ging es im FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss um 1,71 Prozent auf 10 195,37 Punkte abwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,953 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,024 Prozent fester bei 10 375,39 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 372,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 163,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 375,73 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,373 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 559,58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 446,35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 633,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,45 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Hiscox (+ 12,32 Prozent auf 18,41 GBP), 3i (+ 4,64 Prozent auf 22,10 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,50 Prozent auf 0,72 GBP), RELX (+ 2,45 Prozent auf 24,23 GBP) und BP (+ 2,13 Prozent auf 5,52 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Airtel Africa (-10,81 Prozent auf 3,28 GBP), Antofagasta (-10,71 Prozent auf 38,10 GBP), Fresnillo (-10,04 Prozent auf 33,35 GBP), Severn Trent (-8,04 Prozent auf 28,82 GBP) und National Grid (-7,94 Prozent auf 11,88 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 180 370 134 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 264,014 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

2027 hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at