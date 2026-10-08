Bank of Georgia Group Aktie
WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85
|FTSE 100-Marktbericht
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08.10.2026 09:28:45
Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Start mit Abgaben
Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,72 Prozent auf 10 383,21 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,168 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 10 458,96 Punkte an der Kurstafel, nach 10 458,50 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 458,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 10 367,25 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,757 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 811,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 489,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 548,87 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,34 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Imperial Brands (+ 3,26 Prozent auf 25,69 GBP), Tesco (+ 2,86 Prozent auf 4,89 GBP), J Sainsbury (+ 2,08 Prozent auf 3,34 GBP), BP (+ 1,33 Prozent auf 5,70 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,26 Prozent auf 36,94 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Standard Life (-5,94 Prozent auf 8,20 GBP), Kingfisher (-2,80 Prozent auf 3,20 GBP), Melrose Industries (-2,41 Prozent auf 4,39 GBP), Standard Chartered (-2,37 Prozent auf 21,00 GBP) und HSBC (-2,23 Prozent auf 13,77 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 256 427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 297,233 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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