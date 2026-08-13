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FTSE 100 aktuell 13.08.2026 15:58:51

Schwache Performance in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell

Schwache Performance in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell

Der FTSE 100 fällt am Donnerstag.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,37 Prozent schwächer bei 10 793,43 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,248 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 10 833,58 Punkte an der Kurstafel, nach 10 833,15 Punkten am Vortag.

Bei 10 837,02 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 779,23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,988 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 498,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 325,35 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 165,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 8,46 Prozent zu Buche. Bei 10 989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Bank of Georgia Group (+ 4,53 Prozent auf 132,97 GBP), Barratt Developments (+ 2,71 Prozent auf 3,30 GBP), BAT (+ 2,29 Prozent auf 42,45 GBP), Computacenter (+ 2,11 Prozent auf 49,30 GBP) und Persimmon (+ 1,88 Prozent auf 11,92 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Antofagasta (-4,67 Prozent auf 38,41 GBP), Rio Tinto (-4,17 Prozent auf 72,11 GBP), Fresnillo (-3,78 Prozent auf 29,02 GBP), Anglo American (-2,83 Prozent auf 39,43 GBP) und Aberdeen Group (-2,71 Prozent auf 2,44 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 84 289 061 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 306,556 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Antofagasta plc 42,01 -6,25% Antofagasta plc
Babcock International 14,04 1,30% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 157,00 1,29% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,84 -0,52% Barratt Developments PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 49,01 -1,41% BAT PLC (British American Tobacco)
Computacenter PLC 59,50 1,71% Computacenter PLC
Fresnillo PLC 33,92 1,68% Fresnillo PLC
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