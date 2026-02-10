Schwache Performance in London: So steht der FTSE 100 am Mittag

Der FTSE 100 zeigt sich am Mittag wenig verändert.

Um 12:10 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,19 Prozent leichter bei 10 366,55 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,899 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10 386,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10 386,23 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 330,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 402,19 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 10 124,60 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 10.11.2025, einen Wert von 9 787,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 767,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,17 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 481,54 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Croda International (+ 5,91 Prozent auf 30,99 GBP), Coca-Cola HBC (+ 4,07 Prozent auf 44,52 GBP), Burberry (+ 3,23 Prozent auf 12,14 GBP), WPP 2012 (+ 3,21 Prozent auf 2,77 GBP) und Diageo (+ 2,19 Prozent auf 17,94 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Standard Chartered (-4,90 Prozent auf 18,06 GBP), BP (-4,34 Prozent auf 4,57 GBP), Hiscox (-2,99 Prozent auf 14,59 GBP), NatWest Group (-2,42 Prozent auf 6,05 GBP) und Aviva (-2,35 Prozent auf 6,29 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 74 738 601 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 257,490 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Legal General lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,45 Prozent.

Redaktion finanzen.at