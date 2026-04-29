Schwache Performance in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus

Der Dow Jones zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,65 Prozent schwächer bei 48 820,12 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,694 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,274 Prozent höher bei 49 276,80 Punkten, nach 49 141,93 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 48 738,42 Punkte, das Tageshoch hingegen 49 163,78 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,595 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, mit 45 166,64 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, wies der Dow Jones 49 071,56 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, stand der Dow Jones bei 40 527,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,905 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Visa (+ 8,72 Prozent auf 336,28 USD), Cisco (+ 2,22 Prozent auf 88,79 USD), Chevron (+ 2,01 Prozent auf 192,14 USD), Amazon (+ 1,18 Prozent auf 262,77 USD) und Coca-Cola (+ 0,73 Prozent auf 78,92 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Boeing (-3,60 Prozent auf 222,41 USD), Sherwin-Williams (-2,86 Prozent auf 315,01 USD), Travelers (-2,84 Prozent auf 301,23 USD), Home Depot (-2,66 Prozent auf 274,00 EUR) und Goldman Sachs (-2,62 Prozent auf 902,27 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 244 376 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,498 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,56 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at