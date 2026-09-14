Schwache Performance in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Der Dow Jones fiel im NYSE-Handel schlussendlich um 0,29 Prozent auf 52 421,20 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,842 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,702 Prozent auf 52 204,46 Punkte an der Kurstafel, nach 52 573,29 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 52 750,88 Punkte, das Tagestief hingegen 52 278,89 Zähler.

Dow Jones auf Jahressicht

Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 53 732,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51 202,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 45 834,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,35 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 4,73 Prozent auf 259,43 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,06 Prozent auf 345,71 USD), IBM (+ 2,38 Prozent auf 249,09 USD), Microsoft (+ 1,97 Prozent auf 505,41 USD) und McDonalds (+ 1,96 Prozent auf 257,49 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Caterpillar (-4,22 Prozent auf 784,00 USD), Goldman Sachs (-3,96 Prozent auf 988,45 USD), NVIDIA (-3,36 Prozent auf 210,96 USD), Cisco (-1,85 Prozent auf 110,06 USD) und 3M (-1,79 Prozent auf 162,02 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 33 997 240 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,553 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Travelers-Aktie weist mit 11,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,44 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at