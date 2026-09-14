Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|NYSE-Handel im Fokus
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14.09.2026 16:01:59
Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone
Am Montag notiert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0,30 Prozent tiefer bei 52 417,32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24,842 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,702 Prozent auf 52 204,46 Punkte an der Kurstafel, nach 52 573,29 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 52 750,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52 385,52 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 53 732,41 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51 202,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 45 834,22 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,34 Prozent aufwärts. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2,79 Prozent auf 254,62 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,87 Prozent auf 341,72 USD), McDonalds (+ 1,81) Prozent auf 257,09 USD), Travelers (+ 1,68 Prozent auf 381,52 USD) und Walt Disney (+ 1,67 Prozent auf 108,33 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-3,73 Prozent auf 210,15 USD), Caterpillar (-3,58 Prozent auf 789,24 USD), Goldman Sachs (-2,25 Prozent auf 1 006,00 USD), Honeywell Technologies (-1,86 Prozent auf 198,60 USD) und Cisco (-1,63 Prozent auf 110,30 USD).
Die teuersten Unternehmen im Dow Jones
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 085 962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,553 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der Dow Jones-Titel
2026 präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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