Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten

Der Dow Jones fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 15:59 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,07 Prozent auf 52 192,77 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 25,285 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,131 Prozent leichter bei 52 163,21 Punkten in den Handel, nach 52 231,89 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 132,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52 338,10 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der Dow Jones mit 51 654,95 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 11.08.2026, einen Stand von 53 791,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47 927,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,88 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 2,22 Prozent auf 100,33 USD), NVIDIA (+ 1,77 Prozent auf 171,88 USD), Caterpillar (+ 1,62 Prozent auf 594,06 USD), Apple (+ 1,40 Prozent auf 353,39 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 1,07 Prozent auf 287,96 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil UnitedHealth (-1,79 Prozent auf 397,88 USD), McDonalds (-1,32 Prozent auf 278,45 USD), Travelers (-0,95 Prozent auf 396,96 USD), Johnson Johnson (-0,92 Prozent auf 278,19 USD) und Procter Gamble (-0,86 Prozent auf 167,21 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 349 161 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 4,569 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at