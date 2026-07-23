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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Dow Jones aktuell
|
23.07.2026 16:00:56
Schwache Performance in New York: Dow Jones gibt zum Handelsstart nach
Um 15:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,01 Prozent tiefer bei 51 692,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24,335 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,131 Prozent auf 52 287,14 Punkte an der Kurstafel, nach 52 218,58 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 51 557,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51 885,14 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0,886 Prozent nach. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 23.06.2026, den Wert von 51 666,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 49 310,32 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 45 010,29 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,84 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 53 289,30 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im Dow Jones
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1,69 Prozent auf 196,25 USD), Merck (+ 1,21 Prozent auf 129,01 USD), Caterpillar (+ 1,15 Prozent auf 899,51 USD), Boeing (+ 0,99 Prozent auf 210,72 USD) und Johnson Johnson (+ 0,72 Prozent auf 257,46 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Alphabet C (ex Google) (-6,18 Prozent auf 320,78 USD), Amazon (-2,86 Prozent auf 237,85 USD), IBM (-2,28 Prozent auf 201,08 USD), Sherwin-Williams (-2,19 Prozent auf 312,90 USD) und Walt Disney (-1,94 Prozent auf 94,01 USD).
Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 2 783 502 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,390 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,30 erwartet. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|Amazon
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|Boeing Co.
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