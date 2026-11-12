Schwache Performance in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,36 Prozent leichter bei 52 297,09 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 25,141 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,553 Prozent auf 52 196,35 Punkte an der Kurstafel, nach 52 486,49 Punkten am Vortag.

Bei 52 271,16 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52 751,22 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 1,27 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Wert von 51 850,55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 53 770,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 254,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,09 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 1,62 Prozent auf 295,35 USD), Chevron (+ 1,44 Prozent auf 216,35 USD), Cisco (+ 1,24) Prozent auf 102,01 USD), Home Depot (+ 1,17 Prozent auf 316,55 EUR) und Johnson Johnson (+ 1,11 Prozent auf 283,52 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen NVIDIA (-4,34 Prozent auf 166,19 USD), Honeywell Technologies (-1,84 Prozent auf 223,45 USD), Boeing (-1,71 Prozent auf 171,55 USD), American Express (-1,56 Prozent auf 318,06 USD) und Nike (-1,46 Prozent auf 37,76 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 181 431 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,571 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Travelers-Aktie weist mit 10,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,22 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at