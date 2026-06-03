Schwache Performance in New York: Dow Jones liegt mittags im Minus

Am Mittwoch fällt der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE um 0,82 Prozent auf 50 885,63 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 20,835 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,770 Prozent auf 50 912,84 Punkte an der Kurstafel, nach 51 307,79 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50 824,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 51 220,92 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,538 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49 499,27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 48 501,27 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 03.06.2025, den Wert von 42 519,64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,17 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 51 369,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Walmart (+ 3,02 Prozent auf 116,47 USD), Caterpillar (+ 2,26 Prozent auf 930,39 USD), Sherwin-Williams (+ 1,92 Prozent auf 298,62 USD), Amgen (+ 1,89 Prozent auf 334,45 USD) und Chevron (+ 1,73 Prozent auf 190,79 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen IBM (-7,60 Prozent auf 304,20 USD), Salesforce (-4,89 Prozent auf 191,02 USD), Microsoft (-3,36 Prozent auf 426,46 USD), Verizon (-3,24 Prozent auf 46,32 USD) und American Express (-2,84 Prozent auf 302,15 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 14 306 228 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,673 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 5,89 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at