Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags im Minus

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,91 Prozent auf 33 695,88 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 10,389 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,292 Prozent auf 33 907,59 Punkte an der Kurstafel, nach 34 006,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 33 879,93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 33 658,16 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Wert von 34 346,90 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 26.06.2023, den Wert von 33 714,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.09.2022, wurde der Dow Jones mit 29 260,81 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 1,69 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Travelers (+ 0,25 Prozent auf 168,26 USD), Amgen (+ 0,25 Prozent auf 267,52 USD), Walmart (-0,01 Prozent auf 163,05 USD), Merck (-0,09 Prozent auf 105,75 USD) und Walgreens Boots Alliance (-0,12 Prozent auf 21,32 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Microsoft (-1,74 Prozent auf 312,02 USD), Apple (-1,69 Prozent auf 173,10 USD), Honeywell (-1,54 Prozent auf 188,91 USD), Visa (-1,48 Prozent auf 229,90 USD) und Goldman Sachs (-1,46 Prozent auf 324,03 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3 993 716 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,583 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,14 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

