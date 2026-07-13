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Dow Jones-Marktbericht 13.07.2026 18:02:09

Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone

Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone

Der Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus.

Um 18:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,28 Prozent leichter bei 52 487,60 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,361 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,027 Prozent auf 52 622,92 Punkte an der Kurstafel, nach 52 637,01 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 52 485,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52 846,51 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der Dow Jones mit 51 202,26 Punkten gehandelt. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 48 218,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44 371,51 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,48 Prozent nach oben. Bei 53 289,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 5,62 Prozent auf 172,50 USD), Chevron (+ 2,13 Prozent auf 180,17 USD), IBM (+ 1,89 Prozent auf 293,00 USD), Walt Disney (+ 1,66 Prozent auf 97,21 USD) und Visa (+ 1,57 Prozent auf 354,45 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Boeing (-1,93 Prozent auf 217,98 USD), NVIDIA (-1,87 Prozent auf 207,02 USD), Caterpillar (-1,83 Prozent auf 935,00 USD), Amgen (-1,70 Prozent auf 357,22 USD) und Sherwin-Williams (-1,49 Prozent auf 329,00 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 261 710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,477 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,54 zu Buche schlagen. Die Chevron-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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