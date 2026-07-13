NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Dow Jones-Marktbericht
|
13.07.2026 18:02:09
Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone
Um 18:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,28 Prozent leichter bei 52 487,60 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,361 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,027 Prozent auf 52 622,92 Punkte an der Kurstafel, nach 52 637,01 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 52 485,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52 846,51 Punkten lag.
So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der Dow Jones mit 51 202,26 Punkten gehandelt. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 48 218,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44 371,51 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,48 Prozent nach oben. Bei 53 289,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 5,62 Prozent auf 172,50 USD), Chevron (+ 2,13 Prozent auf 180,17 USD), IBM (+ 1,89 Prozent auf 293,00 USD), Walt Disney (+ 1,66 Prozent auf 97,21 USD) und Visa (+ 1,57 Prozent auf 354,45 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Boeing (-1,93 Prozent auf 217,98 USD), NVIDIA (-1,87 Prozent auf 207,02 USD), Caterpillar (-1,83 Prozent auf 935,00 USD), Amgen (-1,70 Prozent auf 357,22 USD) und Sherwin-Williams (-1,49 Prozent auf 329,00 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 261 710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,477 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,54 zu Buche schlagen. Die Chevron-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:03
|Handel in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
20:03
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
20:03
|Schwacher Handel: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
18:02
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18:02
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18:02
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt (finanzen.at)
|
16:02
|Dow Jones aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
16:02
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Sherwin-Williams Co.
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|315,50
|-1,08%
|Boeing Co.
|188,86
|-3,08%
|Caterpillar Inc.
|817,40
|-2,13%
|Chevron Corp.
|159,88
|3,93%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|254,20
|0,81%
|NVIDIA Corp.
|179,50
|-2,69%
|Salesforce
|149,72
|4,77%
|Sherwin-Williams Co.
|288,20
|-1,71%
|UnitedHealth Inc.
|377,20
|1,51%
|Visa Inc.
|314,10
|2,92%
|Walt Disney
|84,35
|0,62%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|52 484,67
|-0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise im Fokus: ATX beendet Handel leichter -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen leichter -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.