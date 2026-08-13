Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags leichter

Um 18:00 Uhr verliert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,20 Prozent auf 53 660,85 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 25,019 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,051 Prozent stärker bei 53 797,47 Punkten in den Handel, nach 53 770,27 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 54 049,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 53 622,46 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,762 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 52 498,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 693,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 44 922,27 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,91 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 1,34 Prozent auf 134,70 USD), Goldman Sachs (+ 1,11 Prozent auf 1 048,74 USD), Coca-Cola (+ 0,92 Prozent auf 87,51 USD), Walt Disney (+ 0,83 Prozent auf 104,08 USD) und Nike (+ 0,64 Prozent auf 40,77 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Cisco (-8,84 Prozent auf 112,93 USD), Home Depot (-3,62 Prozent auf 295,20 EUR), 3M (-1,40 Prozent auf 181,21 USD), Boeing (-1,22 Prozent auf 228,39 USD) und American Express (-1,04 Prozent auf 340,51 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 9 173 216 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,570 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10,84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Nike-Anleger werden 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4,03 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at