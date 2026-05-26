Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben

Der Dow Jones notiert am zweiten Tag der Woche im Minus.

Um 17:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,22 Prozent schwächer bei 50 466,99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20,506 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,287 Prozent tiefer bei 50 434,65 Punkten, nach 50 579,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 50 785,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 50 439,61 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Wert von 49 230,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wurde der Dow Jones auf 49 499,20 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, einen Wert von 41 603,07 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,31 Prozent aufwärts. Bei 50 830,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 2,51 Prozent auf 901,98 USD), Honeywell (+ 1,85 Prozent auf 232,14 USD), Salesforce (+ 0,94 Prozent auf 181,77 USD), 3M (+ 0,72 Prozent auf 153,53 USD) und Apple (+ 0,66 Prozent auf 310,85 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-2,50 Prozent auf 378,77 USD), Chevron (-2,00 Prozent auf 187,61 USD), Johnson Johnson (-1,76 Prozent auf 230,22 USD), IBM (-1,75 Prozent auf 249,39 USD) und Cisco (-1,69 Prozent auf 118,38 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 16 298 920 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,478 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,77 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 5,83 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at