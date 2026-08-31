Schwache Performance in New York: Dow Jones nachmittags mit Abgaben

Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,58 Prozent tiefer bei 53 250,57 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 25,024 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,097 Prozent höher bei 53 611,94 Punkten in den Montagshandel, nach 53 559,99 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53 462,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 53 123,62 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52 485,03 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Stand von 51 032,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Stand von 45 544,88 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 10,06 Prozent zu Buche. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 1,74 Prozent auf 260,47 USD), Chevron (+ 1,73 Prozent auf 205,36 USD), Walmart (+ 1,38 Prozent auf 104,52 USD), Procter Gamble (+ 1,02 Prozent auf 145,24 USD) und NVIDIA (+ 0,97 Prozent auf 219,66 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Alphabet C (ex Google) (-2,29 Prozent auf 335,02 USD), Amazon (-2,03 Prozent auf 261,02 USD), Sherwin-Williams (-1,84 Prozent auf 338,51 USD), Honeywell Technologies (-1,84 Prozent auf 213,44 USD) und Apple (-1,70 Prozent auf 314,28 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 881 731 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,525 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,86 erwartet. Mit 4,12 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at