Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter

Mit dem Dow Jones ging es zum Handelsschluss abwärts.

Am Dienstag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,83 Prozent tiefer bei 49 003,41 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,641 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 49 137,65 Zählern und damit 0,556 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (49 412,40 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 157,80 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48 862,52 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Stand von 48 710,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, wurde der Dow Jones auf 47 544,59 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, stand der Dow Jones bei 44 713,58 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,28 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 49 633,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 2,63 Prozent auf 244,68 USD), Microsoft (+ 2,19 Prozent auf 480,58 USD), Cisco (+ 2,17 Prozent auf 78,68 USD), Coca-Cola (+ 1,36 Prozent auf 73,55 USD) und Johnson Johnson (+ 1,33 Prozent auf 224,44 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil UnitedHealth (-19,61 Prozent auf 282,70 USD), Nike (-2,92 Prozent auf 63,09 USD), Home Depot (-1,86 Prozent auf 318,75 EUR), Boeing (-1,56 Prozent auf 244,56 USD) und American Express (-1,05 Prozent auf 359,45 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 33 741 896 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,841 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at