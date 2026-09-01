Schwache Performance in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,79 Prozent schwächer bei 52 766,88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24,961 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,520 Prozent auf 53 462,60 Punkte an der Kurstafel, nach 53 185,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 691,31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53 176,60 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 52 485,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51 078,88 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Stand von 45 544,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,06 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 2,61 Prozent auf 325,13 USD), Chevron (+ 2,38 Prozent auf 211,05 USD), Johnson Johnson (+ 2,01 Prozent auf 271,19 USD), Amgen (+ 1,92 Prozent auf 438,12 USD) und UnitedHealth (+ 1,77 Prozent auf 396,30 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Sherwin-Williams (-2,62 Prozent auf 329,95 USD), Nike (-2,41 Prozent auf 38,12 USD), Caterpillar (-2,30 Prozent auf 779,16 USD), Goldman Sachs (-2,28 Prozent auf 1 002,56 USD) und Amazon (-1,87 Prozent auf 254,92 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 28 014 776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,519 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,75 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at