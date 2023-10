Schwache Performance in New York: Dow Jones schwächelt nachmittags

Der Dow Jones verbucht am Mittwoch Verluste.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0,29 Prozent leichter bei 33 046,27 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 10,301 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,156 Prozent auf 33 089,64 Punkte an der Kurstafel, nach 33 141,38 Punkten am Vortag.

Bei 32 989,72 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 33 267,91 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 0,161 Prozent zu. Vor einem Monat, am 25.09.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 006,88 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.07.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 35 438,07 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 25.10.2022, den Stand von 31 836,74 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 0,272 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 35 679,13 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Travelers (+ 3,50 Prozent auf 163,44 USD), Microsoft (+ 2,54 Prozent auf 338,94 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 0,77 Prozent auf 21,54 USD), Merck (+ 0,77 Prozent auf 103,82 USD) und Coca-Cola (+ 0,65 Prozent auf 56,00 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Intel (-5,29 Prozent auf 32,76 USD), Salesforce (-4,20 Prozent auf 195,64 USD), Dow (-3,35 Prozent auf 47,59 USD), Walt Disney (-1,84 Prozent auf 81,04 USD) und Boeing (-1,54 Prozent auf 179,56 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 075 224 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,552 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at