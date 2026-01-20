Schwache Performance in New York: Dow Jones startet mit Verlusten

Der Dow Jones gibt am zweiten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 16:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 1,37 Prozent auf 48 680,84 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,081 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,218 Prozent höher bei 49 466,70 Punkten in den Dienstagshandel, nach 49 359,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 005,01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48 606,52 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Wert von 48 134,89 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 20.10.2025, mit 46 706,58 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Stand von 43 487,83 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,617 Prozent aufwärts. Bei 49 633,35 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47 853,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Walmart (+ 1,53 Prozent auf 121,53 USD), Procter Gamble (+ 0,81 Prozent auf 145,70 USD), UnitedHealth (+ 0,50 Prozent auf 332,68 USD), Travelers (+ 0,08 Prozent auf 269,63 USD) und Verizon (+ 0,05 Prozent auf 38,93 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen 3M (-4,07 Prozent auf 160,97 USD), Home Depot (-3,24 Prozent auf 319,15 EUR), NVIDIA (-3,06 Prozent auf 180,54 USD), Amazon (-2,82 Prozent auf 232,37 USD) und IBM (-2,72 Prozent auf 297,35 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 8 718 137 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,870 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

