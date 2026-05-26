Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Verluste

Der Dow Jones zeigte sich am zweiten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Am Dienstag gab der Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0,23 Prozent auf 50 461,68 Punkte nach. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 20,506 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,287 Prozent tiefer bei 50 434,65 Punkten, nach 50 579,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 50 356,64 Punkte, das Tageshoch hingegen 50 785,68 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49 230,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49 499,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 41 603,07 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,30 Prozent aufwärts. 50 830,24 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 3,26 Prozent auf 908,55 USD), Honeywell (+ 1,67 Prozent auf 231,72 USD), 3M (+ 1,04 Prozent auf 154,03 USD), Sherwin-Williams (+ 0,70 Prozent auf 311,25 USD) und Nike (+ 0,60 Prozent auf 44,94 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Chevron (-3,51 Prozent auf 184,71 USD), UnitedHealth (-2,99 Prozent auf 376,86 USD), Merck (-2,20 Prozent auf 119,72 USD), Johnson Johnson (-1,78 Prozent auf 230,18 USD) und Cisco (-1,73 Prozent auf 118,33 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 43 184 814 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,478 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,83 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at