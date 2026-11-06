Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Abschläge

Am Freitag notiert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,22 Prozent schwächer bei 51 409,43 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25,858 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 4,18 Prozent fester bei 53 679,01 Punkten in den Handel, nach 51 523,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50 992,61 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 506,97 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 1,15 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2026, den Stand von 51 521,28 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 53 885,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 912,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 6,26 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 6,64 Prozent auf 193,65 USD), Caterpillar (+ 2,28 Prozent auf 566,29 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,97 Prozent auf 287,30 USD), Goldman Sachs (+ 1,49 Prozent auf 881,86 USD) und Cisco (+ 1,18 Prozent auf 96,85 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Walmart (-3,26 Prozent auf 123,56 USD), McDonalds (-2,79 Prozent auf 270,27 USD), Nike (-2,53 Prozent auf 38,56 USD), Home Depot (-2,52 Prozent auf 306,20 EUR) und Sherwin-Williams (-2,29 Prozent auf 341,02 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 8 637 664 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,544 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4,03 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at