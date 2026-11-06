Dow Jones 30 Industrial

51 285,73
-237,33
-0,46 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Dow Jones-Performance im Blick 06.11.2026 16:01:57

Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Abschläge

Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Abschläge

Dow Jones-Handel aktuell.

Am Freitag notiert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,22 Prozent schwächer bei 51 409,43 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25,858 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 4,18 Prozent fester bei 53 679,01 Punkten in den Handel, nach 51 523,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50 992,61 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 506,97 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 1,15 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2026, den Stand von 51 521,28 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 53 885,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 912,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 6,26 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 6,64 Prozent auf 193,65 USD), Caterpillar (+ 2,28 Prozent auf 566,29 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,97 Prozent auf 287,30 USD), Goldman Sachs (+ 1,49 Prozent auf 881,86 USD) und Cisco (+ 1,18 Prozent auf 96,85 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Walmart (-3,26 Prozent auf 123,56 USD), McDonalds (-2,79 Prozent auf 270,27 USD), Nike (-2,53 Prozent auf 38,56 USD), Home Depot (-2,52 Prozent auf 306,20 EUR) und Sherwin-Williams (-2,29 Prozent auf 341,02 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 8 637 664 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,544 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4,03 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet C (ex Google) 255,15 1,55% Alphabet C (ex Google)
Apple Inc. 307,60 0,13% Apple Inc.
Caterpillar Inc. 501,60 2,10% Caterpillar Inc.
Cisco Inc. 84,15 -1,34% Cisco Inc.
Goldman Sachs 776,40 0,15% Goldman Sachs
Home Depot 307,90 -1,16% Home Depot
McDonald's Corp. 248,30 0,24% McDonald's Corp.
Microsoft Corp. 477,30 -0,25% Microsoft Corp.
Nike Inc. 34,61 -1,75% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 167,24 3,18% NVIDIA Corp.
Sherwin-Williams Co. 308,60 -0,90% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 354,10 -1,17% Travelers Inc (Travelers Companies)
Walmart 112,62 -1,26% Walmart

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 51 285,73 -0,46%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen