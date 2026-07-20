Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer

Am Montag ging es im Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0,59 Prozent auf 51 839,26 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,289 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,537 Prozent höher bei 52 426,46 Punkten, nach 52 146,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52 411,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 51 781,90 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51 564,70 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 49 442,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, stand der Dow Jones bei 44 342,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,14 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Microsoft (+ 2,15 Prozent auf 402,29 USD), Salesforce (+ 1,77 Prozent auf 173,79 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,52 Prozent auf 351,37 USD), Chevron (+ 1,24 Prozent auf 189,71 USD) und Amazon (+ 1,12 Prozent auf 249,99 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Home Depot (-3,70 Prozent auf 291,80 EUR), Merck (-2,43 Prozent auf 124,40 USD), Sherwin-Williams (-2,33 Prozent auf 323,60 USD), Apple (-2,14 Prozent auf 326,59 USD) und Boeing (-2,13 Prozent auf 209,48 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 26 244 238 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,290 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Salesforce-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 12,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Chevron-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3,81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at