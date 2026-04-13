Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter

Am Montag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,50 Prozent leichter bei 47 674,94 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,518 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,590 Prozent fester bei 48 199,39 Punkten, nach 47 916,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47 774,28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47 505,97 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 13.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 558,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 191,99 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 40 212,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 1,46 Prozent nach. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 4,55 Prozent auf 172,46 USD), Microsoft (+ 2,60 Prozent auf 380,53 USD), Chevron (+ 1,44 Prozent auf 191,26 USD), IBM (+ 1,07 Prozent auf 233,24 USD) und Walt Disney (+ 0,84 Prozent auf 100,00 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Goldman Sachs (-3,32 Prozent auf 877,69 USD), Sherwin-Williams (-2,40 Prozent auf 328,06 USD), Coca-Cola (-1,91 Prozent auf 75,99 USD), Merck (-1,89 Prozent auf 119,12 USD) und Walmart (-1,83 Prozent auf 124,45 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 10 218 816 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,919 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,39 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at