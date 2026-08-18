Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich mittags schwächer

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittag.

Am Dienstag fällt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0,24 Prozent auf 53 332,05 Punkte zurück. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,936 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,380 Prozent auf 53 663,11 Punkte an der Kurstafel, nach 53 459,78 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53 478,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 53 256,34 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52 146,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, lag der Dow Jones bei 49 686,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 911,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Johnson Johnson (+ 3,35 Prozent auf 271,17 USD), Salesforce (+ 3,33 Prozent auf 197,32 USD), Nike (+ 2,62 Prozent auf 40,12 USD), Coca-Cola (+ 2,06 Prozent auf 88,77 USD) und Visa (+ 1,72 Prozent auf 365,02 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Caterpillar (-4,91 Prozent auf 838,36 USD), NVIDIA (-2,34 Prozent auf 219,74 USD), Cisco (-1,67 Prozent auf 111,02 USD), Goldman Sachs (-1,63 Prozent auf 1 034,15 USD) und Honeywell Technologies (-0,55 Prozent auf 228,19 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8 279 694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,709 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,70 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at